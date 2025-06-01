В Болгарии люди на протестах требуют отставки правительства из-за введения евро

В Болгарии прошли массовые акции протеста против перехода на евро. В них приняли участие тысячи человек, передает Болгарское национальное радио.

В различных городах Болгарии, включая столицу Софию, состоялись акции в поддержку болгарского лева. Участники митингов обратились к руководству страны с призывом вовлечь население страны в процесс голосования по вопросу о введении евро в качестве новой национальной валюты.

«Некоторые прошли маршем по пешеходным улицам с криками: „Мы хотим лев“, „Референдум“ и „Нет евро“, — говорится в материале.

Участники акции выразили недовольство работой правительства и потребовали его незамедлительной отставки. По их мнению, переход на европейскую валюту в Болгарии приведёт к ухудшению экономической ситуации в стране. В результате государственный долг увеличится до среднего уровня, а уровень жизни населения снизится.

Ранее сообщалось, что в Британии шестерых болгар приговорили к тюремным срокам за работу на Россию.