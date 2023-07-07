В Болгарии разъяренный священник бросился наперерез кортежу Зеленского и предал его анафеме

Как сообщает интернет-издание OKDiario, инцидент произошел в Софие во время проезда кортежа украинского лидера по улицам болгарской столицы. 6 июля Владимир Зеленский прибыл в Болгарию для встречи с президентом страны Руменом Радевым.

Издание публикует ролик, на котором видно мужчину в рясе и с крестом в руках. Выскочив на обочину дороги, священник стал сыпать проклятиями в адрес Зеленского, называя его нацистским преступником и убийцей.

«Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!» — кричит мужчина.

На месте практическуи сразу появились спецслужбы, которые оттеснили священника от дороги. Однако тот продолжал проклинать украинского президента еще какое-то время.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил недовольство отказом Болгарии предоставить Украине вооружение.