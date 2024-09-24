В больницу Иркутска с легкими травмами доставили напавшего на одноклассников подростка

В Иркутской области ученик одной из местных школ напал на своих одноклассников. В результате этого злоумышленник получил легкие травмы, которые он нанес себе самостоятельно. Подростка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что в данном учебном заведении числится около 400 ребят. Также оно относится к четвертой категории опасности. Школа оборудована системами видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлоискателем. Тем не менее все это не помогло предотвратить нападение.

После произошедшего власти приняли решение направить в школу психологов для работы с детьми и родителями. Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовные дела по факту покушения на убийство и халатности. Прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства об образовании и обеспечении безопасности учащихся и педагогов.

Ранее число пострадавших при нападении школьника в Иркутской области выросло до 6 человек.