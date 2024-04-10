В Бордо неизвестный напал с ножом на людей: есть раненые и погибший

В центре Бордо вечером в среду, 10 апреля, произошло серьезное происшествие. Как пишет издание BFMTV, неизвестный мужчина напал на людей прямо в центре города.

По предварительной информации, размещенной в СМИ, само нападение случилось на набережной: преступник, вооружившись ножом, нанес ранения трем людям. Согласно данным СМИ, один человек погиб, двое оказались ранены.

При этом, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Сам же нападавший попытался убежать после инцидента, но его застрелили полицейские. Мотивы преступника пока не известны.

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