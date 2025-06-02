В Боровичах семилетний детсадовец скончался во время тихого часа

В детском саду в городе Боровичи Новгородской области семилетнему воспитаннику стало плохо во время тихого часа.

Воспитатели сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика.

По факту смерти ребенка организована доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство проверит работу дошкольного учреждения на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в период их пребывания в детском саду. Также следователям предстоит выяснить, насколько своевременно была оказана медицинская помощь ребенку.

Ранее сообщалось о том, что российские звезды устроили для детей участников СВО праздник музыки.