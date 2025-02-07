В Бразилии бизнес-джет упал на автобус

В Бразилии службы спасения сообщили о падении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу. Согласно сообщениям местных средств массовой информации, он столкнулся с автобусом.

Бизнес-джет King Air F90 с восемью пассажирами на борту потерпел крушение в бразильском Сан-Паулу, пишет телеграм-канал Mash. Он попытался выполнить аварийную посадку на проезжей части и столкнулся с автобусом, в котором находились как минимум 20 человек.

Самолет упал в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте в Сан-Паулу. На месте происшествия работают спасательные команды. РИА Новости сообщило, что минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения.

Год назад в этом же городе произошла аналогичная авария с самолетом авиакомпании Voepass Linhas Aéreas. В тот раз на борту находились 62 пассажира, включая четырех членов экипажа.

Ранее сообщалось, что на Аляске пропал самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту.