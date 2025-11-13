В бразильском штате Рондония появился на свет котенок-циклоп

В бразильском штате Рондония зафиксирован уникальный случай — на свет появился котенок с редчайшей генетической аномалией. Как сообщило издание New York Post (NYP), новорожденный удивил своего хозяина, фермера Жилберто Алмейда, наличием только одного глаза, расположенного по центру мордочки.

Фермер отметил, что, несмотря на многолетний опыт, столкнулся с подобным явлением впервые. Мать-кошка ранее уже приносила потомство, и все котята рождались абсолютно здоровыми. В этот раз в помете из четырех котят трое были нормальными, а четвертый появился на свет с признаками циклопии.

Из-за тяжелого порока развития котенок-мутант прожил всего два дня и скончался от дыхательной недостаточности.

Циклопия (циклоцефалия) — это чрезвычайно редкий врожденный дефект, при котором у эмбриона формируется единственная глазница в середине лба. Аномалия, названная в честь мифического циклопа, встречается примерно у одного из 16 тыс. новорожденных животных и в большинстве случаев несовместима с жизнью.

