В Британии мужчина и женщина проехали голышом на велосипеде более 400 километров

35-летний Нил Кокс и 25-летняя Джо Антик решили прокатиться на велосипеде в обнаженном виде. О необычном путешествии британской пары сообщает Daily Star.

Влюбленные проехали нагишом от населенного пункта Глостер до мыса Лендс-Эн. В пути британцы находились шесть дней. Продолжительность маршрута составила 418 километров.

По словам мужчины, они не только ехали на велосипеде, но и заходили голым в магазины и заведения общепита. При этом Нил и Джо не прикрывали наготу.

По их словам, окружающие положительно реагировали на их появление в общественных местах в обнаженном виде.

Но все же велосипедистам пришлось одеться из-за погодных условий. Нил Кокс заявил, что появление голым на людях помогает ему стать более уверенным в себе.

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