В Москве двоих студентов приговорили к реальным срокам за обнаженное появление у окна

Лефортовский районный суд вынес приговор двоим студентам за появление в окне второго этажа в обнаженном виде.

Одному молодому человеку дали 5 лет, второму — 5,5 лет колонии строгого режима, передает «Москва онлайн».

Молодые люди свою вину не признали.

Студентов задержали в 2022 году, когда двое гуляющих во дворе детей якобы увидели их обнаженными в окне второго этажа. Один из мальчиков рассказал об этом маме, а та вызвала полицию.

Сначала молодых людей обвинили в сексуальном насилии, но потом уголовное дело переквалифицировали на более мягкую форму — развратные действия.

Один из обвиняемых пояснил, что они с другом разделись, чтобы отремонтировать в доме трубу и не намочить одежду.

После задержания оба обвиняемых показались родителям вполне адекватными. Они заявили, что не желают им ничего плохого и даже выступили в их защиту.

Как передает Baza, через год после ареста был проведен следственный эксперимент, который показал, что с детской площадки, где гугляли дети, невозможно увидеть то, что происходит в окне второго этажа.

Ранее сообщалось о том, что лауреата Лиги Европы УЕФА арестовали по подозрению в сексуальном насилии.