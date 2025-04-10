Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 оценил слова Владимира Зеленского о том, что в ДНР военные силы Украины пленили китайцев.

Зеленский публично заявил, что в плен ВСУ попали несколько граждан Китая. Их якобы захватили в ходе боев в ДНР, однако российская сторона это опровергла. По мнению эксперта Матвийчука, информация, предоставленная украинским президентом, является фейком. Он предположил, что это было вброшено для США, чтобы они увидели успехи и выделили Киеву помощь.

Как отметил собеседник, Зеленский не предоставил доказательств о происхождении бойцов. Это могли быть представители дальневосточных регионов РФ или выходцы из стран Центральной Азии.

«Зеленский пытается выставить Китай стороной конфликта на Украине, чтобы выслужиться перед США и предоставить Вашингтону рычаг давления на Пекин. Он пытается убедить американцев в том, что Китай якобы участвует в боевых действиях на стороне России, чтобы вернуть прежний уровень поддержки Киева со стороны Белого дома», — резюмировал Матвийчук.

То есть, бывший комик лишь пытается подыграть антикитайским настроениям на фоне торговой войны Трампа.

Ранее сообщалось, что США увеличили пошлины для Китая до рекордных 125%.