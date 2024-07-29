В Британии подросток с ножом убил двоих детей и порезал еще девять

В британском Саутпорте 17-летний подросток напал на детей пока они занимались танцами. Агрессор успел ранить девять юных жителей, еще двое в итоге не пережили травм. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Sky News.

В тихом городке севернее Ливерпуля произошло жуткое нападение подростка на ораву детей. Рано утром ребят от 7 до 11 лет собрали в помещении студии Hart Space. Там проводили мастер-класс по йоге и танцам исполнительницы Тейлор Свифт.

В какой-то момент, в самый разгар веселья и обучения, появился 17-летний юноша, вооруженный ножом. Он набросился на детей и успел порезать 11 из них. Двое в итоге скончались от полученных травм. За жизнь шестерых борются врачи, юные пострадавшие в критическом состоянии.

Также среди пострадавших двое взрослых, которые встали на защиту детей. Силовики задержали агрессора. Происшествие содрогнуло Саутпорт, а кто-то даже сравнил произошедшее с «настоящим фильмом ужасов».

Пока полиция города рекомендовала воздержаться от посещения района, где случилась жуткая поножовщина.

Ранее сообщалось, что рецидивист в Подмосковье напал с ножом на приятеля.