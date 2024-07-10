В Британии разыскивают 26-летнего убийцу жены и дочерей комментатора «Би-би-си»

В Британском городе Буши молодой человек расстрелял из арбалета трех человек: женщины и ее двоих дочерей. Оказалось, что жертвы — семья сотрудника вещательной службы «Би-би-си» Джона Ханта. Об этом пишет итернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Times.

В убийстве подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда. Уже установили, что молодой человек проживает на севере Лондона в Энфилде.

По предварительной картине произошедшего, 9 июля стрелок поджидал семью комментатора у их дома, а затем сделал фатальные выстрелы из арбалета. Затем он скрылся. Супруге журналиста был 61 год, его взрослым дочкам - 25 и 28 лет. У Ханта теперь осталась одна дочь.

Британская полиция начала поиски Клиффорда. Социальным учреждениям советовали приостановить работу, либо продолжить с усиленными мерами безопасности. Родителей предостерегли от прогулок с детьми на площадках.

Отметим, что в Великобритании легко получить лицензию на арбалет, однако его запрещено носить в общественных местах, если на то нет особой уважительной причиной. Законы об этом планировали ужесточить, но до дела так и не дошло. Актуальным вопрос стал после попытки нападения на Елизавету II в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Московской области нетрезвый мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством.