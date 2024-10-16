В Британии умер генерал, отказавшийся блокировать миротворцев России в Приштине

Генерал Майк Джексон, бывший глава Генштаба Сухопутных войск Великобритании, который запомнился своим решением не блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, ушел из жизни на 80-м году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«С большой грустью мы узнали о смерти генерала сэра Майка Джексона, кавалера ордена Британской империи, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Он скончался 15 октября в окружении его семьи», — цитирует издание заявление британской армии.

Джексон отдал службе более 40 лет и завершил свою военную карьеру на посту начальника Генерального штаба. Он родился в военной семье и учился в Королевской военной академии в Сандхерсте, после чего в 1963 году начал свою деятельность в военной разведке, также изучив русский язык.

В 1970 году его перевели в элитный парашютный полк. Во время конфликта в Северной Ирландии он служил адъютантом в 1-м батальоне парашютного полка.

Подразделение прославилось трагическими событиями «Кровавого воскресенья», произошедшими 30 января 1972 года, когда военные открыли огонь по демонстрантам в Лондондерри, в результате чего погибло 14 человек и было ранено 15.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин.