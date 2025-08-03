В Британии забили тревогу из-за сбывающегося предсказания Хокинга

Британские СМИ бьют тревогу: таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, открытый гарвардскими астрономами, продолжает свой путь к Земле. Daily Mail связывает это событие с мрачным прогнозом физика Стивена Хокинга, считавшего, что контакт с внеземными цивилизациями может оказаться роковым для человечества.

Физик-теоретик, как напомнили в DM, неоднократно предостерегал, что встреча с высокоразвитыми пришельцами может оказаться фатальной для землян. Его слова вновь привлекли внимание после того, как астрофизик Ави Леб заявил, что объект 3I/ATLAS, входящий в Солнечную систему, обладает аномальными характеристиками.

По данным исследователей, траектория и параметры объекта не соответствуют типичным кометам или астероидам. Леб допускает, что это может быть искусственный зонд или даже корабль. Если гипотеза подтвердится, человечество впервые столкнется с технологией внеземного происхождения.

Daily Mail сообщает, что объект достигнет ближайшей точки к Земле в декабре 2025 года. Ученые пока не могут точно определить его природу, но отмечают необычно высокую скорость и странную форму. Некоторые специалисты предлагают активнее наблюдать за 3I/ATLAS, другие призывают соблюдать осторожность, вспоминая предостережения Хокинга.

Ранее сообщалось, что польский ясновидящий предсказал уничтожающие хаос, революции и наплыв беженцев.