В британской тюрьме скончался осужденный за убийство подросток

В британской тюрьме умер 18-летний юноша, которого осудили за жестокое убийство. Об этом сообщила газета Daily Star.

Некий Джордан Тэмс в мае 1924 года зарезал 40-летнего Гэри Белфилда в его собственном доме. Тэмсу тогда было всего 17 лет. В итоге его признали виновным в предумышленном убийстве и назначили пожизненное заключение. После вынесения приговора подростка содержали в тюрьме HMP Deerbolt. Осужденный пробыл в заключении всего 10 месяцев, и после этого скончался в 18-летнем возрасте. В тюремной службе уже заявили, что по этому факту будет проведено расследование.

«Как и в случае всех смертей в заключении, тюремный омбудсмен проведет расследование обстоятельств инцидента», — указали журналистам представители этого ведомства.

