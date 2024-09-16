В Брюсселе проходят протесты против закрытия завода Audi
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Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя, протестуя против планов закрыть завод немецкой компании Audi и другие автопроизводства в стране, опасаясь дальнейшей деиндустриализации ЕС, сообщило РИА Новости.
Демонстранты прошли от Северного вокзала столицы Бельгии до площади Люксембург, где располагается Европейский парламент. По их мнению, в условиях энергетического кризиса компании переносят производство за пределы ЕС при бездействии властей, хотя заводы долгие годы приносили значительную прибыль владельцам.
«Несмотря на многолетнюю сверхприбыль, теперь мы должны страдать из-за кризиса. Мы с этим не согласны», — заявил представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль.
Он добавил, что такое поведение владельцев предприятий поддерживается невыразительной позицией политиков как Бельгии, так и всего ЕС.
Основной причиной для закрытия и переноса производств называют снижение их конкурентоспособности в результате энергетического кризиса, вызванного резким сокращением импорта энергоносителей из России.
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