В Брюсселе проходят протесты против закрытия завода Audi

Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя, протестуя против планов закрыть завод немецкой компании Audi и другие автопроизводства в стране, опасаясь дальнейшей деиндустриализации ЕС, сообщило РИА Новости.

Демонстранты прошли от Северного вокзала столицы Бельгии до площади Люксембург, где располагается Европейский парламент. По их мнению, в условиях энергетического кризиса компании переносят производство за пределы ЕС при бездействии властей, хотя заводы долгие годы приносили значительную прибыль владельцам.

«Несмотря на многолетнюю сверхприбыль, теперь мы должны страдать из-за кризиса. Мы с этим не согласны», — заявил представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль.

Он добавил, что такое поведение владельцев предприятий поддерживается невыразительной позицией политиков как Бельгии, так и всего ЕС.

Основной причиной для закрытия и переноса производств называют снижение их конкурентоспособности в результате энергетического кризиса, вызванного резким сокращением импорта энергоносителей из России.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует приговорить вице-премьера Италии к 6 годам заключения за похищение людей.