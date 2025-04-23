В Буэнос-Айресе станцию метро назовут в честь папы римского Франциска

Законодательное собрание Буэнос-Айреса, аргентинской столицы, рассмотрит предложение о переименовании станции метро. Ее захотели назвать в честь умершего папы римского Франциска. Об этом сообщил портал «Прайм».

С предложением о том, что в Буэнос-Айресе должна появиться станция метрополитена, названная в честь Франциска, выступил мэр города Хорхе Макри. Он предложил внести изменение в название станции «Кафедральный собор». Теперь она, по его мнению, должна называться «Кафедральный собор — папа Франциск».

«Его близость к людям и простота проявлялись в постоянном использовании общественного транспорта в нашем любимом городе, в частности метро, которым он добирался до кафедрального собора и епископской резиденции», — так объясняет мэр свою позицию в пояснительной записке, которую он направил вместе с предложением в Законодательное собрание столицы.

Макри также назвал Франциска одним из великих аргентинцев. По этой причине, по его мнению, для покойного стоит сделать исключение. По закону, улицы и общественные места в Аргентине можно называть в честь ушедших из жизни людей только через 10 лет после их смерти.

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