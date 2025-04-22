Власти Италии объявили пятидневный траур в связи со смертью папы римского

La Repubblica: в Италии объявлен 5-дневный траур из-за смерти папы Франциска

Общество
pxhere.com

Фото: [pxhere.com]

По всей Италии объявлен пятидневный государственный траур из-за смерти папы римского Франциска. Такое решение принял итальянский Совет министров, об этом сообщила газета La Repubblica.

В связи с трауром, который объявили итальянские власти, были приспущены все государственные флаги, в том числе и за рубежом над дипломатическими объектами. В столице Италии Риме были отменены все публичные мероприятия. Причиной траура стала смерть папы римского Франциска. Траур продлится пять дней и завершится в субботу, 26 апреля, то есть дату похорон понтифика.

Ранее в Ватикане назвали вероятную причину смерти Франциска. Информированные источники считают, что он мог скончаться от инсульта. Было также заявлено, что вскоре должны быть опубликованы официальные причины ухода из жизни папы римского.

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