Власти Италии объявили пятидневный траур в связи со смертью папы римского

В связи с трауром, который объявили итальянские власти, были приспущены все государственные флаги, в том числе и за рубежом над дипломатическими объектами. В столице Италии Риме были отменены все публичные мероприятия. Причиной траура стала смерть папы римского Франциска. Траур продлится пять дней и завершится в субботу, 26 апреля, то есть дату похорон понтифика.

Ранее в Ватикане назвали вероятную причину смерти Франциска. Информированные источники считают, что он мог скончаться от инсульта. Было также заявлено, что вскоре должны быть опубликованы официальные причины ухода из жизни папы римского.