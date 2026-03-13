В Бурятии гражданам, сообщившим о пьяных водителях, будут платить больше

В Бурятии решили ужесточить борьбу с пьяными водителями с помощью кошелька, передает портал arigus.tv. На координационном совещании по обеспечению правопорядка приняли решение увеличить вознаграждение для граждан, которые сообщат о нетрезвых автомобилистах.

Причина таких мер — рост числа аварий и смертности на дорогах республики. Соответствующий нормативный акт подготовят в ближайшее время.

Практика денежного поощрения не нова — ее переняли у соседних регионов. Чтобы получить выплату, нужно сообщить о нарушителе полицейским, а затем написать заявление в местное Министерство транспорта. Власти рассчитывают, что такой шаг усилит народный контроль и поможет снизить аварийность.

