В Бурятии нашли останки украинского ученого, пропавшего 16 лет назад

В районе бурятского села Новый Энхалук нашли останки украинского ученого Анатолия Новикова, пишет Baza. По информации источника, мужчина пропал 16 лет назад.

73-летний доктор технических наук Анатолий Новиков пропал 23 июня 2009 года после участия в Крейнделевском международном семинаре по плазменной эмиссионной электронике, проходившем в Бурятии.

Ученый, представлявший Винницкий национальный технический университет, должен был выступить на мероприятии, однако, как отмечала местная пресса, официального приглашения на семинар он не получал и в списках выступающих не значился.

На следующий день Новиков покинул туристическую базу «Энахалук», где остановился после приезда, и бесследно исчез.

Поиски профессора организовали спасатели, сотрудники МЧС, Байкальский поисково-спасательный отряд, водная милиция и специально подготовленные собаки. Поисками отца занималась и его дочь, специально приехавшая для этого из Украины. Официальные поиски ученого продолжались до 2019 года, после чего их прекратили.

Тем не менее спустя пять лет местный лама (духовное лицо, принявшее некоторые буддийские обеты) сообщил в полицию о странной находке — человеческих останках в лесу неподалеку от села Новый Энхалук.

Вскоре экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат именно Анатолию Новикову. Рядом с телом был обнаружен телефон с IMEI, полностью совпадающим с IMEI пропавшего 16 лет назад устройства. Вблизи также лежали вставные челюсти и несколько украинских монет.

Ранее сообщалось, что у роскошного особняка американской певицы Тейлор Свифт обнаружили человеческие останки.