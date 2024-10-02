В Бурятии предложили установить памятник прадеду Пушкина

Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев выступил с инициативой установить памятник Абраму Ганнибалу, прадеду великого русского писателя Александра Пушкина, в Селенгинском районе Бурятии. По мнению Аюшева, это позволит молодому поколению равняться на пример выдающейся личности и талантливого военного инженера.

Ганнибала направили в Селенгинск в 1728 году «для строения на китайской границе по чертежу крепости», но он отказался от плана, посчитав это место неудобным. В 1730 году его перевели в инженерный корпус тобольского гарнизона.

Ранее сообщалось о том, что власти Одессы намерены снести памятник Пушкину. Как оказалось, это нельзя сделать без разрешения ЮНЕСКО.