Власти Одессы не смогут снести памятник Пушкину без разрешения ЮНЕСКО
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На любое действие в центре города нужен ответ организации. Об этом сообщил ТАСС, цитируя Ивана Липтугу.
Глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что власти планируют демонтировать монумент. Однако, по словам председателя департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Ивана Липтуги, это сделать не так-то просто. Нельзя снести монумент по своему желанию, поскольку демонтаж памятника, имеющего статус объекта культурного наследия, требует получения соответствующих разрешений от ЮНЕСКО.
Ранее 19-летний украинский турист нацарапал на Колизее свое имя. Так, на памятнике Всемирного наследия в Риме появилась надпись «Дима». Известно, что молодого человека оштрафовали за акт вандализма.