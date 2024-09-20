Власти Одессы не смогут снести памятник Пушкину без разрешения ЮНЕСКО

На любое действие в центре города нужен ответ организации. Об этом сообщил ТАСС, цитируя Ивана Липтугу.

Глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что власти планируют демонтировать монумент. Однако, по словам председателя департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Ивана Липтуги, это сделать не так-то просто. Нельзя снести монумент по своему желанию, поскольку демонтаж памятника, имеющего статус объекта культурного наследия, требует получения соответствующих разрешений от ЮНЕСКО.

Ранее 19-летний украинский турист нацарапал на Колизее свое имя. Так, на памятнике Всемирного наследия в Риме появилась надпись «Дима». Известно, что молодого человека оштрафовали за акт вандализма.