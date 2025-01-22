В Бурятии три чиновника решили отправиться добровольцами на СВО

Заместители председателя правительства Республики Бурятия Алдар Гулгенов и Иван Альхеев, а также и. о. министра сельского хозяйства Амгалан Дармаев решили отправиться на специальную военную операцию в качестве добровольцев. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что чиновники будут выполнять свои задачи в составе отряда «Тигр», который был создан по указанию полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Глава региона выразил признательность своим коллегам за «мужественное решение», добавив, что отряд «Тигр» уже пополнил заместитель полномочного представителя в ДФО Денис Андреев. Заявления о желании стать добровольцами Гулгенов, Альхеев и Дармаев подали 21 января.

Ранее сообщалось, что солдаты западной группы войск российской армии в Харьковской области освободили населенный пункт Западное.