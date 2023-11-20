В Чеченской Республике примут половину вынужденно эвакуированных россиян из Газы

Как пишет KP.RU , об этом заявили власти республики. Также сообщается, что вывезенные граждане РФ разместятся в детском оздоровительном лагере.

Ахмед Дудаев опубликовал на своей странице в соцсетях свежую запись. Там он рассказал о том, что совсем скоро в Чеченскую Республику прибудут эвакуированные из Газы граждане РФ.

К слову, их насчитывается 250 человек. Они разместятся в детском оздоровительном лагере под названием «Горный ключ». Он, в свою очередь, расположен в Шалинском районе (село Автуры). Покинувшим территорию Палестины предстоит остановиться там на некоторое время. Отмечается, что активное участие в эвакуации граждан РФ принимает Алихан Цакаев.

Напомним, ранее в МЧС РФ заявили, что еще 117 эвакуированных из Газы россиян доставят в Москву.