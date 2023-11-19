В МЧС РФ заявили, что еще 117 эвакуированных из Газы россиян доставят в Москву

Ведомство опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Там говорится о том, что очередной спецборт МЧС РФ доставит еще одну группу россиян из 117 человек. Их отправят в Москву из зоны палестино-израильского конфликта, о чем также пишет RT .

Одновременно с этим российские спасатели работают с людьми в Каире, где развернулся оперштаб МЧС. Там врачи и психологи оказывают эвакуированным россиянам помощь, а также предоставляют питание и воду.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что за минувшую неделю МЧС России эвакуировало с охваченной военными действиями территории Газы порядка 550 россиян, в числе которых 230 детей. Ведомство совместно с МИД России продолжает работу по эвакуации россиян.