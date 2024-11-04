В Чечне опровергли информацию об обязательном ношении хиджаба в республике

Однако представители пресс-службы Духовного управления мусульман (ДУМ) республики опровергли эту информацию.

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Чечне ввели приказ об обязательном ношении хиджаба.

Новость о «Приказе об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР в ДУМ Чечни назвали фейком.

26 октября стало известно, что власти Владимирской области ввели запрет на ношение хиджабы в школах.

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов раскритиковал введение запрета на ношение хиджабов и никабов в школах во Владимирской области. Он планирует добиться его отмены.