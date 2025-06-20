В Чехии раскрыли подпольную стоматологическую клинику

В Чехии правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной стоматологической клиники, организованной семейной группой. Информацию об этом распространило агентство Associated Press.

Семья, состоящая из 50-летней медсестры, ее 44-летнего супруга и 22-летнего сына, организовала стоматологический кабинет прямо в своем доме. На протяжении двух лет они принимали пациентов, не имея соответствующего разрешения на ведение медицинской деятельности.

Молодой человек, используя онлайн-инструкции, занимался удалением и лечением зубов. Его мать выполняла функции ассистента, а отец занимался изготовлением зубных протезов.

До момента задержания незаконные предприниматели успели заработать 4 млн чешских крон, что эквивалентно примерно 11 млн руб. Расследование началось после обращения одного из пострадавших к квалифицированному стоматологу. У пациента возникли серьезные осложнения после лечения, проведенного членами семьи.

Все трое признали свою причастность к незаконной предпринимательской деятельности, причинению вреда здоровью и изготовлению наркотических веществ. Им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. По данным полиции, жертвами этой семейной преступной группы стали десятки людей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор следит за сообщениями о претензиях к зубной пасте Colgate.