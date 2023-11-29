В Чехии считают, что Украина не сможет заключить мирный договор с Россией

Советник чешского премьера уверен, что Украина может быть разделена, как Кипр, но мирного договора с Россией не будет. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам советника по безопасности Томаша Пояра, Украину может ждать судьба Кипра, который входит в состав ЕС, но честь его считается оккупированной Турцией. Он подчеркнул, что таких случаев в мире много, каждый из них чем-то отличается, но пример Кипра наиболее подходит Украине. Пояр предположил, что на Украине может установиться какая-то линия фронта с объявленным перемирием, но мирного договора ждать не стоит.

Политик также считает, что после разделения Украины ее часть можно будет принять в НАТО и ЕС, но для этого все равно потребуется прекратить огонь и приостановить конфликт. Также Пояр отметил, что он изначально не питал иллюзий касательно разрешения украинского конфликта и не ожидал особых побед от ВСУ, а потом не удивлен провалом контрнаступления.