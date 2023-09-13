В Чехове стартовали подготовительные работы по строительству нового корпуса одной из школ

Рабочие начали подготовительные работы к строительству нового корпуса школы № 3, рассчитанного на двести учеников, на улице Лопасненская в подмосковном Чехове. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

В настоящее время строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов. В ближайшее время на площадку выйдет строительная техника, начнутся работы по установке ограждения.

Согласно плану, трехэтажное здание будет иметь общую площадь чуть более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Известно, что ввести данный корпус в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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