В Чехове завершили ликвидацию аварии на теплосети

В подмосковном Чехове завершены все восстановительные работы на теплосети, где ранее была зафиксирована утечка. Котельная вновь функционирует в штатном режиме. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин в своем Telegram-канале.

Ранее в городе из-за аварийной ситуации были снижены параметры подачи отопления и горячей воды по десяткам адресов. Специалисты занимались поиском и устранением места повреждения на трубопроводе. На время ремонта без тепла и горячего водоснабжения оставались жители 101 многоквартирного дома, а также несколько учреждений здравоохранения.

После завершения основных работ подача отопления была возобновлена. По информации руководства округа, на данный момент все центральные тепловые пункты запущены, а котельная работает без сбоев.

В то же время в муниципалитете продолжается устранение отдельных технологических нарушений по горячему водоснабжению, возникших при перезапуске оборудования. Как отмечается, отопление в дома и социальные объекты подается в полном объеме, а система теплоснабжения постепенно возвращается к стабильному режиму.

Ранее синоптики объявили о резком похолодании.