В Челябинске автобус врезался в опору моста, есть пострадавшие

В Челябинске 12 ноября 2025 года автобус столкнулся с опорой моста на улице Рождественского. В результате ДТП пострадали 12 человек, включая одного ребенка. На место происшествия прибыли восемь бригад скорой помощи, сообщает Коммерсант .

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные находятся в стабильном состоянии. Среди пострадавших — водитель автобуса.

Авария произошла в 17:20 (15:20 мск). По данным МВД по Челябинской области, водитель автобуса «ЛиАЗ», мужчина 1972 года рождения, наехал на препятствие на дороге, после чего столкнулся с опорой моста. Сотрудники дорожно-патрульной службы и МЧС выясняют все обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура начала проверку.

