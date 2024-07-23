В Челябинске больной ДЦП ребенок пробил голову младенцу

Женщина из Челябинска нашла мертвым своего новорожденного ребенка. Как пишет URA.RU , до смерти малыша избил соседский ребенок, страдающий ДЦП.

Страшная история произошла на улице Агалакова 22 июля. Соседка привела своих детей с просьбой последить за ними, так как у нее травили насекомых. Челябинка согласилась, о чем на следующий день горько пожалела.

Утром дядя, проживающий в квартире, наткнулся на странное зрелище: один из детей бил новорожденного поварешкой и кулаками. Он причинил ему серьезные увечья. Мать пыталась помочь своему ребенку, но тщетно. Он умер еще до приезда «скорой».

Причиной смерти младенца стала черепно-мозговая травма. Канал Ural Mash сообщал, что малолетнему пробили голову. Под подозрения попал сын соседки, который болен ДЦП.

Началось расследование по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчина убил супругу, пока внучка ждала его в автомобиле.