В Челябинске из-за жары ограничили движение грузовиков по ключевым трассам

В Челябинской области с 31 мая по 1 июня года вводятся временные ограничения на движение грузовых машин по нескольким трассам из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог «Южный Урал».

Отмечается, что такие меры предприняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения и минимизации рисков, связанных с перегревом транспортных средств.

Ограничения распространяются на шесть участков дорог, где ожидается температура воздуха выше 32 градусов по Цельсию. Временные меры будут действовать с 12:00 до 20:00 мск в указанные дни.

В числе затронутых участков — трассы, обеспечивающие сообщение между ключевыми регионами РФ. В этот список вошли М-5 «Урал», проходящая от Иглинского района до Челябинска, А-310, идущая от Челябинска к Троицку и границе с Казахстаном, Р-254 «Иртыш», а также Р-354.

Водителям рекомендуется учитывать возможные задержки в пути и пересматривать маршруты заранее, чтобы избежать неудобств.

Ранее сообщалось, что на Сахалине произошла утечка 1,5 т топлива после опрокидывания бензовоза.