В Челябинске лифт с ребенком сорвался с 13-го этажа

Юный челябинец экстремально проехался на лифте многоэтажки: система заставила платформу ехать вверх, а затем резко рухнула вниз. Об этом сообщает прокуратура региона.

Лифт с 12-летним жителем челябинского дома резко поехал вверх до 13-го этажа и резко упал вниз до седьмого этажа. Предположительно, в момент падения сработала тормозная система безопасности: благодаря ей конструкция остановилась и аварийно открыла двери, освободив испуганного школьника. Сам он не пострадал.

Прокуратура начала проверку. Вопросы по ситуации будут задавать управляющей компании и другим лицам, ответственным за лифт и безопасность дома.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отложить отключение 140 тыс. лифтов в России