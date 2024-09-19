В Челябинске мужчина довел учительницу сына до инсульта угрозами отрезать ей язык

В школу №71 в Металлургическом районе Челябинска приехали скорая помощь и росгвардейцы. Там отец одного из учеников стал угрожать учительнице и довел ее своими оскорблениями до инсульта. Об этом сообщил телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Мужчина представился отцом пятиклассника, зашел в класс математики и грубо отчитал педагога. По предварительным данным, причиной стали замечания педагога к мальчику. Якобы женщина запрещала ему сидеть в телефоне и просила говорить на русском языке.

Агрессия 37-летнего мужчины была очень сильной, он не скупился на нецензурные выражения.

«Я тебе язык лично отрежу. Не дай бог ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать... Я тебя предупредил», — кричал мужчина.

В итоге учительница не выдержала давления, у нее началась истерика. Все закончилось инсультом и скорой помощью. Буяна же забрала Росгвардия. Сейчас в истории разбирается полиция.

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