В Челябинске начали продавать букеты из шоколадных пельменей

В преддверии Нового года в Челябинске можно приобрести оригинальные подарки — букеты из шоколадных пельменей. Кондитеры предлагают создать такой презент на заказ. Информация об этом размещена на популярной интернет-площадке «Авито».

Ещё один челябинский интернет-продавец предлагает купить у него необычные шоколадные композиции, состоящие из пельменей, огурцов и хлеба. Стоимость такого изделия — 750 рублей. Вес композиции — 160 граммов.

«Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с „фаршем“ из жареного фундука. Диаметр букета 19-20 см, 24 штуки. Цена 1900 рублей», — рассказала продавец на сайте.

В Магнитогорске можно приобрести аналогичные букеты из шоколадных пельменей по цене 950 рублей. Состав этих изделий не раскрывается.

Ранее диетолог Одинцовской областной больницы Московской области Волкова предупредила, чем обернется ежедневное поедание пельменей.