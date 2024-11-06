В Челябинске неизвестный поцарапал 50 автомобилей

Жители Челябинска пожаловались на испорченные машины, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на слова очевидцев. Мужчина, по заявлениям горожан, целенаправленно ходит по дворам и царапает легковушки.

По словам уральцев, «художника» заметили в ночь с 3 на 4 ноября. Целью его непризнанного творчества стали машины, припаркованные напротив подъездов улицы Харлова. С царапинами оказались все ряды, что стояли с 13 по 15 дома. Получили повреждения и машины у магазина «Пятерочка».

Вандал попал на видео. На записях с камеры наблюдения показано, как мужчина с непонятным предметом ходит вдоль десятков машин и, вероятно, применяет орудие.

«Собственники машин в недоумении. За что? Почему? Кто этот человек? Наша машина не пострадала, она стоит уже в конце вереницы пострадавших автомобилей, видимо, он устал к концу парковки», — отметила собеседница.

В общей сложности вандал повредил не меньше 50 машин. Их собственники уже обратились в полицию.

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