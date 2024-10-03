Вандалы вырвали 20 кленов на аллее памяти Владимира Жириновского

Неизвестные разрушили аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже. Об этом злодеянии со ссылкой на заместителя координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниила Рязанцева сообщил ТАСС.

Члены ЛДПР обратились с заявлением в полицию.

Аллея памяти Жириновского была открыта в Коминтерновском районе, в Московском сквере в ноябре 2022 года. Над ее созданием работали члены Воронежского регионального отделения ЛДПР. Клены им передали кировские активисты ЛДПР.

Участие в создании аллеи памяти также принимали члены местной администрации и депутаты ЛДПР Павел Большов и Юрий Яковлев.

Ранее сообщалось о том, что дочь Жириновского Анастасия оказалась во главе структуры в ЛДПР.