В Челябинске осудили тренера по каратэ за удар в лицо восьмилетнему мальчику

В Челябинске вынесли приговор тренеру по каратэ, которая нанесла тяжелую травму своему восьмилетнему воспитаннику, сообщил портал 74.ru. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошел еще в марте 2022 года на занятиях секции каратэ во Дворце культуры Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). 25-летняя тренер во время тренировки ударила мальчика ногой в лицо. В результате ребенок получил сотрясение мозга и перелом стенки орбиты правого глаза.

Отмечается, что впоследствии у ребенка развилось косоглазие, которое потребовала лечения. Суд признал эту травму неизгладимым повреждением. Тренера признали виновной по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Помимо лишения свободы, суд обязал тренера выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1,3 млн руб. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение двух лет. Свою вину в ходе судебного разбирательства женщина не признала.

