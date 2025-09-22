В Челябинске открыли памятник известному российскому адвокату Плевако

В тожественной церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил, что память известного юриста до сих пор чтят в России. Вслед за ним выступил народный артист РФ Сергей Безруков, который сыграл в свое время роль Плевако в сериале.

«Для меня Федор Никифорович — это яркий пример настоящего служения своей профессии. Он является ярким примером для всех нас — служить своей профессии нужно на совесть», — указал он.

Памятник в виде бронзовой скульптуры на гранитном постаменте установили в сквере между улицами Елькина, Воровского и Тимирязева. Его изготовила инициативная группа скульпторов на средства Адвокатской палаты России, Адвокатской палаты Челябинской области, а также благотворительного фонда «Бирюзовый».

