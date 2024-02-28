В Челябинске отменили концерт певца-миллиардера Эмина Агаларова

Информация об отмене мероприятия появилась в официальном сообществе ВКонтакте, где продавали билеты. Агаларов должен был выступить в Челябинске 5 марта в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Организаторы не уточнили причины отмены концерта. Зрителям обещали оформить возврат за билеты.

Эмин Агаларов — сын одного из самых богатых бизнесменов страны Араза Агаларова, основателя бренда Atlantic Records Russia и вице-президента Crocus Group. Сам артист построил карьеру без помощи отца. Еще обучаясь в Швейцарии он самостоятельно зарабатывал на жизнь организацией мероприятий, а позже открыл бизнес в США. Позже он смог связать свою жизнь с творчеством плотнее.

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