В Челябинске разгорается конфликт из-за места в школьном автобусе для ребенка с инвалидностью

В Челябинске мама восьмилетнего первоклассника с инвалидностью и особенностями развития уже несколько месяцев не может добиться для сына места в школьном автобусе. Сейчас все 20 мест в транспорте заняты, и женщине с ребенком приходится ежедневно преодолевать сложный путь до школы с тремя пересадками на городском транспорте.

Проблема, по словам матери, началась с момента зачисления: сына лишь раз привезли из дома на учебу, после чего сопровождающая получила выговор от руководства школы. Родители выбрали это образовательное учреждение именно из-за организованного подвоза, ссылаясь на право, гарантированное федеральным законом «Об образовании в РФ».

«Во-первых, это федеральный закон, право на образование и транспортировку детей-инвалидов. Если в школе есть школьный транспорт, ребенок имеет право на нем ездить. Во-вторых, дальность проживания. Мы каждый день едем с тремя пересадками. И в-третьих, нас даже в резервный список на автобус не включили на основании приказа», — пояснила женщина.

Директор школы в комментарии для 74.RU подтвердила, что мальчик не входит даже в резервный список. Причиной стала не только нехватка водителей, но и приоритет, который отдается детям с более тяжелыми формами ограничений.

«Этот ребенок каких-либо ограничений к передвижению не имеет. В данном автобусе 20 детей ездят, и еще есть резервный список на 15-17 человек. Это дети, которые имеют документально подтвержденные нарушения опорно-двигательного аппарата, например, ДЦП; дети, которые не могут в общественный транспорт ни подняться, ни спуститься из него», — объяснила директор.

Она также добавила, что семью предупреждали о возможных проблемах с подвозом еще до поступления ребенка. Вопрос об организации дополнительного автобуса для района, где живет первоклассник, по словам руководителя учреждения, в настоящее время не рассматривается.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который защитит родителей детей-инвалидов.