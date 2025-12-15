Забота вместо наказания: Путин подписал закон, который защитит родителей детей-инвалидов

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обязательных работ одиноких отцов, а также родителей и опекунов детей-инвалидов. Поправки расширяют существующую меру поддержки, которая ранее касалась только матерей малышей до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь статья 3.13 Кодекса об административных правонарушениях действует по новым правилам. Помимо матерей детей до трех лет, право на освобождение от этого вида наказания получили одинокие отцы таких малышей, а также все усыновители, опекуны и попечители.

Отдельно закон выделил семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Матери, одинокие отцы и опекуны в таких ситуациях также не подлежат привлечению к обязательным работам.

Ключевое изменение касается процедуры. Если раньше человек должен был самостоятельно обратиться в суд за освобождением, то теперь это может сделать судебный пристав-исполнитель. Это важно для тех, кто по состоянию здоровья или в силу тяжелых жизненных обстоятельств не способен сам инициировать процесс. Право распространяется и на случаи, когда у осужденного обнаружилась инвалидность I или II группы, наступила беременность или тяжелая болезнь.

