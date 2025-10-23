В Челябинске выкорчевали деревья и палисадники для подхода к миграционному центру

Массовая вырубка деревьев и уничтожение зеленых зон на улице Могилевской вызвали волну возмущения у жителей многоквартирного дома на Гагарина, 43б и владельцев частных домов. Как выяснилось, работы ведутся в рамках благоустройства территории для организации подъезда к зданию Паспортно-визового сервиса МВД, сообщил портал 74.ru.

По словам местных жителей, в минувшие выходные они стали свидетелями того, как рабочие начали спиливать взрослые деревья. Изначально люди предположили, что проводится плановая санитарная обрезка.

«За нашим домом росли взрослые, хорошие деревья. Да, какие-то ветки уже стучались в окна, поэтому небольшая обрезка не повредила бы, — рассказывает жительница пятиэтажного дома Ирина. — Я увидела рабочих, думаю, ну вот и отлично, уберут ненужное и хорошо. Ушла по делам, а вечером возвращаюсь, и просто шок — все деревья срубили под пеньки», — заявила она.

На следующий день территория была расчищена окончательно: трактор выкорчевал пни и уничтожил палисадники с цветами и сиренью, которые местные жители годами высаживали под своими окнами.

Попытки получить объяснения от управляющей компании «Южуралстройсервис» и администрации Ленинского района ни к чему не привели. По словам жителей, в обеих инстанциях им не смогли дать внятной информации.

Ситуацию усугубляет близость миграционного центра.

«Водитель трактора, который тут площадку разравнивает, сказал, что здесь будет тротуар для мигрантов. В конце улицы находится миграционный центр, и вот теперь все они будут ходить у нас под окнами», — рассказала другая жительница Анна.

Жители частного сектора также выражают негодование. Одна из местных жительниц, Светлана, заявила, что они неоднократно направляли обращения в различные инстанции с требованием перенести центр, который расположен вплотную к их заборам, однако их голос остался без внимания.

