Власти Челябинска восстановят сквозное движение в центре города после решения суда

Сквозной проезд через дворы на улице Елькина в центре Челябинска будет официально открыт. Как сообщили в мэрии, ранее движение на этом участке было перекрыто с нарушением закона, и теперь администрация Советского района восстанавливает транспортную связность на законных основаниях.

«Администрация Советского района на законных основаниях открывает сквозной проезд от улицы Воровского до улицы Елькина. В квартале, ограниченном улицами Елькина — Курчатова — Воровского — Тимирязева, один из трех существующих сквозных проездов был незаконно перекрыт в течение нескольких лет, что существенно ограничивало транспортную доступность жителям этого густонаселенного квартала. Здесь расположено несколько детских садов, школ и два высотных здания, проезд к которым был ограничен. Правомерность действий администрации подтверждена решениями судов нескольких инстанций», — пояснили в мэрии.

Решение об обустройстве проезда было ускорено после предостережения МЧС о необходимости обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Для безопасности пешеходов и жителей на новом участке дороги планируется установить искусственные неровности и дорожные знаки.

Работы по асфальтированию недостающего отрезка дороги у домов № 84а и 84б на Елькина уже начались 21 октября, несмотря на протесты части местных жителей и родителей детей из близлежащего детского сада.

