В Челябинске за вымогательство у бизнесмена задержан местный телеграм-блогер

В Челябинске задержан телеграм-блогер Сергей Шумаков, сообщил портал 74.ru. Его подозревают в вымогательстве у местного бизнесмена Сергея Вайнштейна.

По версии следствия, Шумаков получил 300 тысяч рублей за удаление недостоверной информации из телеграм-канала «Русская пресса». Блогера доставили в Центральный районный суд, где будет избрана мера пресечения.

Шумакова обвиняют в вымогательстве, совершенном совместно с основателем «Русской прессы» Евгением Кротенко*, который в прошлом году был признан иностранным агентом, проживает за границей.

По данным следствия, именно он предложил Вайнштейну платить ежемесячно за отсутствие негативных публикаций. Шумаков выполнял роль посредника: он передал полученные деньги родственницам Кротенко, которые тоже были задержаны.

Шумаков — уроженец Челябинска, выпускник факультета журналистики. Работал в различных СМИ и социальных сетях. В 2019 году он переехал в Черногорию, но продолжал писать о политических событиях в родном городе. В 2024 году Шумаков вернулся в Челябинск, где занялся ведением анонимных телеграм-каналов.

Кротенко, являющийся создателем «Русской прессы», родился в Троицке Челябинской области. Его проект публиковал информацию о чиновниках, депутатах, силовиках и бизнесе.

Ранее сообщалось, что в Красногорске за вымогательство осудили администраторов сети каналов.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.