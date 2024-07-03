В Челябинской области мошенник обокрал женщину с помощью ее пропавшего сына

Аферист представился сотрудником полиции и смог убедить жительницу Челябинской области отдать ему деньги, сыграв на материнских чувствах. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей».

Женщина поделилась в Сети горем: пропал ее сын. Она просила всех, кто владеет информацией, помочь ей найти его. На объявление откликнулся незнакомец. Мужчина представился полицейским, и отметил, что якобы знал ее ребенка и у него остались его вещи.

Обманщик отметил, что готов передать вещи, но женщине придется самой платить за пересылку. Для этого он попросил перевести средства на его карточку. Доверчивая собеседница согласилась, отдав не менее трех тысяч рублей незнакомцу. Больше после получения денег он не выходил на связь.

Однако аферист, судя по всему, оказался не дальновидным. Полиция вышла на него по банковским данным. Оказалось, что мошенник проживает в Костромской области и уже несколько раз применял свою хитрую схему. В его отношении возбудили пять уголовных дел.

Ранее сообщалось, что двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье за мошенничество на 3,5 млн рублей.