В Челябинской области суд «воскресил» мужчину

В Челябинской области судебным решением был отменен факт смерти мужчины. Информацию об этом распространила пресс-служба областной прокуратуры через телеграм-канал.

Согласно материалам дела, мужчина 1962 года рождения был обнаружен в центре социальной адаптации. При установлении его личности выяснилось, что в официальных базах данных он числится умершим с 2023 года.

Прокуратура оспорила ранее вынесенное решение о признании гражданина умершим. Суд рассмотрел аргументы надзорного ведомства и вынес решение в пользу истца, отменив запись о смерти.

