Замдиректора школы в Челябинске, где произошло ЧП, освободили в суде

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

Нападение произошло в минувший понедельник, 16 сентября, в челябинской школе №68. В тот день 13-летний ученик, вооруженный молотком, напал на своих одноклассников. В результате этого несколько человек получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу, двоих из них впоследствии прооперировали.

Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства произошедшего.

На данный момент известно, что Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу заместителя директора школы. Мужчина был освобожден в зале суда, ему предъявлено обвинение в халатности.

Ранее юрист Венчакова предложила «омолодить» охранников после нападения на школу в Челябинске.