Замдиректора школы в Челябинске, где произошло ЧП, освободили в суде
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Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. Об этом сообщил ТАСС.
Нападение произошло в минувший понедельник, 16 сентября, в челябинской школе №68. В тот день 13-летний ученик, вооруженный молотком, напал на своих одноклассников. В результате этого несколько человек получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу, двоих из них впоследствии прооперировали.
Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства произошедшего.
На данный момент известно, что Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу заместителя директора школы. Мужчина был освобожден в зале суда, ему предъявлено обвинение в халатности.
Ранее юрист Венчакова предложила «омолодить» охранников после нападения на школу в Челябинске.