В Череповце сменилась власть: мэр Германов ушел в отставку

Вадим Германов добровольно покинул пост мэра Череповца. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время оперативного совещания с правительственными чиновниками 21 февраля. Теперь город будет находиться под непосредственным контролем регионального правительства.

Филимонов добавил, что предложил Германову остаться в составе областного правительства с целью усиления координации работы команды в новом качестве.

Глава Вологодской области охарактеризовал решение Германова как «плановое», уточнив, что оно стало необходимым для централизации власти в регионе и повышения эффективности управления во всех муниципалитетах без исключений.

Германов занимал должность мэра Череповца с 2019 года и был вновь утвержден на этой позиции городской думой 15 сентября 2022 года. Предшествующая работа Германова была связана с должностью генерального директора компании «Северсталь Российская сталь».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг сообщения о своей отставке.